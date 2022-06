Massmedia, agence Conseil media, renforce son partenariat avec la 5ème édition des Impériales 2022, l’incontournable messe des professionnels du Marketing, de la Communication, des Médias et du Digital.

Un partenariat qui s’inscrit dans la stratégie de l’agence de promouvoir le Maroc de demain, une identité forte que l’agence porte depuis sa création.

Massmedia se positionne en effet comme une agence 100% marocaine, pionnière dans l’intégration de nouveaux métiers tels que le digital, le brand content, les relations presse et le data consumer insights.

À noter que 100% des clients de Massmedia sont des marques marocaines, que l’agence accompagne dans la promotion et l’amplification de leur visibilité, leur assurant un retour sur investissement optimal.

« Massmedia a toujours intégré dans sa vision l’innovation, la technologie et la richesse des talents marocains pour assurer son développement à long terme. Notre signature, impacting business, est notre promesse envers tous nos clients qui nous font confiance depuis le départ », souligne Assia El Asri Charai, Présidente de Massmedia.

Ainsi, le partenariat entre Massmedia et Les Impériales autour de la thématique « Morocco Tomorrow : Brands. Culture. Talents. Tech », s’avère un symbole de reconnaissance envers les marques marocaines et une mise en avant de la créativité des talents et de la culture marocaine.

Massmedia sera présente lors de l’événement Les Impériales 2022 à travers un workshop axé sur la thématique des marques marocaines.