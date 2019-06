AGCO, fabricant et distributeur international de matériel agricole, a ouvert un nouveau bureau au nord-est de la ville marocaine de Casablanca, qui lui servira de bureau de vente régional pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Cette inauguration succède à l’ouverture, en 2017, du principal bureau africain de l’entreprise dans le dynamique centre économique sud-africain de Johannesburg.

Le choix opportun du Maroc pour accueillir AGCO est à la fois lié à sa situation géographique au nord-ouest du continent et à son rôle socioéconomique majeur dans la région depuis son retour au sein de l’Union africaine en 2016, ainsi qu’au soutien qu’il apporte à la promotion de l’intégration économique des pays africains. L’agriculture est l’un des principaux secteurs contributeurs de l’économie du Maroc, puisqu’elle représente près de 15 % du PIB et génère pratiquement 40 % des emplois. La politique agricole nationale du Royaume a joué un rôle clé dans l’orientation du développement du secteur de l’industrie agroalimentaire et la mise en avant des équipements en vue de moderniser le matériel agricole.

« Le continent abrite 60 % des terres arables mondiales et devrait par conséquent jouer un rôle déterminant dans la future sécurité alimentaire internationale », explique Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO pour l’Afrique. « L’ouverture de notre bureau de Casablanca ne consolide pas seulement notre présence au niveau sous-régional, mais met également en exergue la vision et la stratégie d’AGCO dans le but de faire progresser la prospérité agricole africaine. »

Selon une récente étude menée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), stimuler la productivité, favoriser la compétitivité et assurer l’accès des agriculteurs de petite échelle aux marchés est indispensable à la réalisation du plein potentiel agricole de l’Afrique de l’Ouest. La région présente les caractéristiques idéales pour être le théâtre de l’expansion d’Agri-Parks, une initiative d’AGCO axée sur le développement de centres agricoles intégrés en Afrique, afin de soutenir le transfert des techniques et compétences et de proposer à la communauté agricole des formations, des conseils, du matériel ainsi que des solutions d’entreposage, de traitement et de logistique des récoltes.

« Le bureau de Casablanca fera également office de siège d’Agri-Parks, symbolisant une approche de la production agricole et de la transformation rurale à l’originalité marquante. L’innovation mise en œuvre par Agri-Parks réside dans le développement de l’infrastructure et de la communauté grâce à la mécanisation agricole », ajoute Osman.

Agri-Parks adopte une approche holistique de la production agricole, et du stockage et du traitement des récoltes, en regroupant les activités clés dans un seul et unique endroit. Mettant en évidence le large éventail de produits et de services AGCO – de la gamme complète de machines agricoles aux systèmes de traitement du grain et de production de protéines – le rôle de l’entreprise est de fournir la technologie, les équipements et l’expertise nécessaires à cette approche en réseau.

Outre la sécurité alimentaire, l’un des principaux objectifs d’Agri-Park est de contribuer à la création d’emplois à forte valeur ajoutée et d’encourager l’initialisation de secteurs connexes tels que les ateliers de machines agricoles et les points de vente de fournitures destinées aux agriculteurs. Le but est de se concentrer sur l’élaboration d’une chaîne de valeur intégrée de la ferme à l’assiette au lieu de vendre des récoltes de faible valeur. Une des autres finalités d’Agri-Park est le développement de services comme ceux des entreprises de travaux agricoles capables d’aider les agriculteurs de petite échelle à accéder aux machines et aux technologies modernes.

« L’ouverture du bureau de Casablanca démontre l’engagement ferme d’AGCO envers le principe consistant à “Gérer l’Afrique depuis l’Afrique” », conclut Osman.