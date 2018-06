Infomédiaire Maroc – Facebook annonce sa collaboration avec Maroc Cultures pour la 17ème édition du Festival Mawazine, évènement culturel majeur et rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique.

En tant que 1er réseau social au Maroc et dans le Monde, Facebook a souhaité s’associer à Mawazine, 1er festival au Maroc et en Afrique, qui réunit chaque année à Rabat et Salé les grands noms de la musique arabe, africaine et internationale ainsi que les meilleurs artistes de la scène marocaine.

La présence de Facebook aux côtés du Festival Mawazine, conforte sa dimension culturelle, de partage, d’accessibilité, de tolérance et d’ouverture, qui sont des valeurs chères au réseau social.

Organisé par l’association Maroc Cultures, cet évènement culturel de premier plan promeut les valeurs du Royaume et porte un message de tolérance, d’ouverture, de respect et de dialogue.

Accompagner un tel évènement, s’inscrit également dans la stratégie de Facebook de rassembler les populations autour de moments de joie et de partage, afin qu’elles puissent les relayer en direct ou à travers les nombreuses fonctionnalités, avec leurs communautés sur Facebook.

Facebook et Mawazine prônent l’ouverture, le rapprochement et le partage et ont pour objectif commun de faciliter l’accès des jeunes au divertissement et à la culture.

Rédaction Infomédiaire