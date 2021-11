Mbarka Bouaida a été élue présidente de l’Association des régions du Maroc (ARM), lors de l’Assemblée générale de l’association, tenue mardi à Rabat en présence des nouveaux présidents des Conseils régionaux élus lors des échéances électorales organisées en septembre 2021.

Après l’opération de vote, le nouveau bureau est composé d’Abdellatif Mazouz (1er vice-président), Rachid El Abdi (2ème vice-président), Omar Moro (3ème vice-président) et Adil Barakat (trésorier), a indiqué l’Association dans un communiqué.

L’Assemblée a aussi désigné Abdennabi Biioui en tant que secrétaire général et Sidi Hamdi Ould Errachid trésorier-adjoint, a ajouté la même source, précisant que Mohand Laenser, président sortant, a été désigné membre d’honneur.

Lors de cette réunion, à laquelle ont également participé des représentants de la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur, Laenser a félicité l’ensemble des présidents pour la confiance placée en eux, tout en leur souhaitant plein succès dans leurs nouvelles missions.

Il a aussi exposé les principales activités organisées par l’Association durant la période 2016-2021 et mis l’accent sur les principaux projets menés en partenariat avec les principales institutions nationales, tout en insistant sur la coopération fructueuse avec la Direction générale des collectivités territoriales.

Il a également présenté le bilan des actions de partenariat et de coopération internationale, ainsi que les actions en cours et les chantiers futurs à prendre en charge par le nouveau bureau élu, rapporte le communiqué.

Pour sa part, Bouaida a présenté ses vifs remerciements aux membres du bureau sortant pour les efforts déployés en vue d’asseoir l’ARM en tant qu’acteur ayant une force de proposition, de consultation et de partenaire dans les diverses thématiques qui concernent les politiques publiques relatives à l’opérationnalisation de la régionalisation avancée.

L’Association des Régions du Maroc est une institution créée à l’initiative des présidents des régions marocaines en 2007, en vue de consolider le rôle des régions et de plaidoyer en leur faveur auprès des pouvoirs publics et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet royal de la régionalisation avancée, du développement régional et de l’instauration de la démocratie participative.