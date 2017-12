McKinsey Maroc : Jalil Bensouda nommé DG

Infomédiaire Maroc – Le cabinet McKinsey&Company annonce dans un communiqué, de nouvelles nominations au sein de son bureau de Casablanca.

Ainsi, Jalil Bensouda a été nommé DG de McKinsey au Maroc. Sa nomination intervient pour succéder à Adam Kendall, désigné pour diriger le développement du secteur de l’énergie en Afrique depuis le bureau de Casablanca.

Bensouda possède plus de 20 ans d’expérience professionnelle, dont 8 ans chez McKinsey, et dirige les activités du secteur privé au sein du bureau de Casablanca.

Avant d’intégrer McKinsey, il a occupé des responsabilités stratégiques dans le secteur financier et lancé des projets d’envergure en tant qu’industriel, il est diplômé d’HEC Lausanne.

McKinsey annonce également 2 nouvelles élections au rang de directeurs associés : Yassine Sekkat et Mehdi Damou.

Fort d’une expérience de près de 9 ans au sein du cabinet, Yassine Sekkat est l’expert de la transformation digitale des grandes organisations et institutions de la région.

Il est notamment à l’origine du lancement cette année du “Digital Lab“ à Casablanca, pôle spécialisé dans le digital qui regroupera des talents technologiques pointus, et qui vise à soutenir les besoins grandissants des clients francophones. Yassine Sekkat est diplômé d’un master en ingénierie de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris.

Mehdi Damou a rejoint le bureau de Casablanca en 2009. Au fil de sa carrière, il a géré d’importants dossiers dans différents secteurs stratégiques comme les télécommunications, l’industrie et l’énergie.

Il s’est notamment spécialisé dans le redressement et la restructuration d’entreprises, expérience acquise lors d’un transfert d’un an au bureau de Montréal en 2014, et excelle dans les problématiques de transformation d’entreprises en Afrique du Nord et de l’Ouest. Mehdi Damou est diplômé d’un master de HEC Paris et d’un DEA en économie de l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne.

Le communiqué annonce également le transfert au bureau de Casablanca de François Jurd de Girancourt en tant que directeur associé.

François Jurd de Girancourt a démarré sa carrière au bureau de Paris en 2004. Il a été transféré au bureau de Johannesburg en 2013 en tant que directeur associé pour diriger le pôle de compétences bancaire et financier. Il est détenteur d’un master de l’école HEC Paris et d’un MBA de l’Université de Pennsylvanie Wharton School aux Etats unis.

Avant de rejoindre McKinsey, François Jurd de Girancourt a travaillé 5 ans en banque d’investissement.

Le communiqué précise enfin que le “cabinet annonce ainsi un ancrage local plus fort et une consolidation significative de l’équipe dirigeante”, désormais constituée de 6 directeurs associés: Jalil Bensouda, Adam Kendall, François Jurd de Girancourt, Mehdi Lahrichi, Yassine Sekkat et Mehdi Damou.

IM