L’AMCC (Association des Médecins généralistes de Casablanca-Centre) organise son 4ème congrès annuel qui aura lieu du 6 au 8 décembre 2019 à Marrakech.

C’est dans un contexte particulier que l’ensemble des équipes de médecine générale se réunissent cette année lors de leur congrès annuel. Ils sont fiers de la participation d’une centaine de médecins algériens et d’une dizaine de médecins tunisiens qui apportent un formidable élan de motivation pour les efforts fournis et pour la réussite de ce congrès.

Ali Berrada, Président de L’AMCC déclare : ‘‘Il s’agit d’un moment indispensable pour notre spécialité afin de partager nos idées et pratiques, exposer nos espoirs ou nos inquiétudes, avec pour seul objectif : “Avancer ensemble vers une meilleure qualité des soins pour tous les patients ayant recours à nos structures de médecine générale, impérieuse question de santé publique”.

Depuis 2016, le congrès de l’AMCC (Association des Médecins généralistes de Casablanca Centre) réunit les professionnels de médecine, toutes spécialités confondues et représente aujourd’hui l’événement annuel incontournable de la médecine générale, au Maroc. 3 jours de congrès rythmés par 20 sessions théoriques et 8 ateliers pratiques aussi diversifiés dans leurs thèmes que dans leurs formats. Et, animés par des intervenants experts sur des sujets tels que la pédiatrie, l’endocrinologie, la neurologie, la gynécologie, l’obstétrique, la neurologie, la psychiatrie, la nutrition, la rhumatologie, la dermatologie, les maladies infectieuses, l’hématologie, la gastroentérologie, la médecine interne, la pneumologie, l’échographie et l’anglais médical.

L’événement accueillera également un hall d’exposition de près de 1 000 m2 qui permettra aux 40 partenaires présents sur place de mettre en avant leurs produits et services, techniques ou innovants, que cela soit pour la formation médicale continue des omnipraticiens ou la prise en charge des patients.