Infomédiaire Maroc – Le critique Omar Belkhammar a été élu nouveau président de l’Association marocaine des critiques de cinéma (AMCC), lors de son Assemblée générale ordinaire (AGO) tenue à Casablanca.

Un communiqué de l’AMCC indique que l’AGO a approuvé à l’unanimité les rapports financier et moral et a voté à la majorité la proposition de porter le nombre des membres du bureau de 7 à 9, précisant que les 9 membres du nouveau bureau ont été votés par la suite à l’unanimité.

Outre le président, le nouveau bureau est composé du secrétaire général, Khalil Damoun et de son adjoint Rachid Naim, du trésorier, Mohamed Chouika et de son adjoint Mbarek Hassani, du conseiller aux relations publiques Hammadi Guiroum et des conseillers culturels Noureddine Mohakik, Abdeljalil El Bouiri et Abdelali Maazouz.

Rédaction Infomédiaire