Le wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi Lahlou a tenu, samedi, une réunion de travail avec le syndicat des médecins du secteur privé à Marrakech, dédiée à l’examen des modalités d’une implication de ces professionnels de la santé dans les efforts de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).



Lors de cette réunion, il a été décidé de consulter l’Ordre des médecins et l’ensemble des intervenants concernés pour adopter un protocole unifié qui réglemente l’implication des médecins du secteur privé dans cette opération, en vue d’alléger la pression sur les centres hospitaliers.



Dans ce sens, les membres du syndicat ont fait part de leur engagement inconditionnel à s’inscrire aux efforts de lutte contre cette pandémie, conformément aux besoins identifiés par les services sanitaires.



Cette réunion a été marquée notamment, par la présence de la directrice régionale de la Santé, du directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI ainsi que du délégué régional de la santé.



Par la même occasion, Kassi Lahlou s’est rendu à l’Hôpital privé de Marrakech qui s’est rejoint à l’élan de solidarité nationale, en s’inscrivant volontairement dans les efforts de prise en charge des cas confirmés au coronavirus.

Cette visite a permis au wali et la délégation l’accompagnant de s’informer des services médicaux ainsi que des équipements offerts, et de constater de visu le degré élevé de mobilisation du staff médical et paramédical, en vue de consolider les moyens de lutte contre le Covid-19.