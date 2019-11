Un mémorandum d’entente a été signé, à Rabat, pour la création d’un consortium dans le domaine de la médecine nucléaire regroupant le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), l’université américaine de Long Island, la société française Dassault Systèmes et les Laboratoires nucléaires canadiens. Ce partenariat stratégique établi entre les quatre parties vise à appuyer les activités de recherche-développement en matière d’automatisation des opérations de production et de fabrication des médicaments radio-pharmaceutiques, de même que le développement économique à travers la promotion d’un environnement d’innovation propice à l’industrie pharmaceutique. L’accent est aussi mis sur la formation professionnelle et académique en médecine nucléaire au profit des pays Africains. Sous cet angle, il sera procédé au lancement de programmes de formation en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).