Infomediaire Maroc – En 2016, le Groupe Saham, intéressé par le secteur de la santé, a créé Meden Healthcare. La filiale gère actuellement 6 cliniques entre Casablanca et Marrakech.

Et pour poursuivre son développement, Saham a engagé une banque d’affaires pour trouver un partenaire, selon Moulay Mhamed Elalamy, DG du Groupe Saham, cité par Jeune Afrique, qui précise que ‘‘celà se fera via une augmentation de capital et non une cession de parts. Nous voulons continuer de développer l’activité’’. A suivre !

Rédaction Infomediaire.