Le lancement dans la région de Marrakech-Safi de la première Radio associative mobile au Maroc, baptisée « Echos des voix féminines », a eu lieu, vendredi soir, lors d’une cérémonie organisée dans la cité ocre.

Cette initiative, fruit d’un partenariat entre l’Association Initiatives Citoyennes (AIC), l’Agence française de développement médias (CFI) et le Forum des Alternatives Maroc (FMAS), vise la valorisation des actions mises en œuvre par des femmes notamment en milieu rural, et l’encouragement de leur participation au débat public et au renforcement du dialogue autour des droits socio-économiques, politiques et culturels des femmes, outre la recherche de solutions et d’alternatives aux obstacles qui entravent l’exercice de leurs droits à travers le recours à un outil média innovant.

Intervenant à cette occasion, le président de l’AIC, Mohamed Yassine a indiqué que « Echos des voix féminines » se veut un projet radiophonique des acteurs de la société civile, qui permettra l’organisation de tournées dans les différentes provinces et collectivités relevant de la région de Marrakech-Safi sur une période de 18 mois, en vue de tenir des rencontres avec des jeunes filles notamment dans le milieu rural.

Cette initiative associative à laquelle contribuent 20 jeunes filles leaders, issues de la région de Marrakech-Safi, vise à renforcer le plaidoyer en faveur des droits des femmes dans la région et d’identifier les problématiques auxquelles est confrontée cette frange de la société dans ces zones, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, précisé que la tournée, qui sera organisée par l’Association dans la région, lui permettra de s’informer des initiatives et des projets portés par les femmes en vue d’exprimer leurs aspirations et préoccupations à travers cet outil médiatique qui devrait, a-t-il dit, contribuer à l’élaboration d’une nouvelle conception pour la consécration des principes de la démocratie participative.

La cérémonie de lancement de cette radio associative a été notamment marquée par la présentation des étapes actuelles et futures du projet « Echos des voix féminines » et les témoignages livrés par une pléiade d’enseignants chercheurs et d’acteurs associatifs qui ont souligné l’importance de cette expérience inédite dans le domaine de l’audiovisuel, afin de contribuer à la sensibilisation et au plaidoyer autour des questions économiques et sociétales qui concernent les femmes notamment en milieu rural.