Infomediaire Maroc – La confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Centre international de médiation et d’arbitrage de Casablanca (CIMAC) ont signé une convention de partenariat en vue de promouvoir les clauses de la médiation et de l’arbitrage auprès des entreprises affiliées à la CGEM. En vertu de cette convention, la CGEM s’engage notamment à promouvoir le CIMAC auprès des confédérations patronales et partenaires internationaux.

Le CIMAC s’engage pour sa part à accompagner la CGEM et à soutenir ses démarches en mettant à contribution ses ressources pour la vulgarisation des modes alternatifs de règlements des litiges auprès des affiliés de la confédération.

Il s’engage également à animer des ateliers de formation au profit des affiliés à titre gracieux, et à communiquer sur le rôle promoteur de la CGEM visant à faire du CIMAC un centre de médiation et d’arbitrage pionnier sur le plan national et régional.

Rédaction Infomediaire.