La première édition de Meet Your School, dédiée aux études supérieures anglophones, se tiendra à Casablanca, le 8 avril 2023. Ce n’est pas simplement un salon d’études supérieures, mais un événement complet comprenant une tournée de lycées, des conférences et un podcast.

Contrairement aux salons étudiants habituels au Maroc, Meet Your School est dédié aux programmes d’études supérieures en anglais. Des écoles et universités du monde entier, y compris les États-Unis, le Canada, la France, l’Espagne et le Maroc, seront représentées.

« Nous avons constaté lors de notre événement annuel Campus Fair en collaboration avec Le Monde que les lycéens et étudiants en faculté montraient un intérêt marqué pour les programmes anglophones, indépendamment du pays d’origine », explique Youssef Ziraoui, organisateur de l’événement. « Notre objectif est de fournir à nos visiteurs un large éventail de choix, dès lors que les exposants à Meet Your School délivrent un diplôme dispensé en anglais. »

Plus qu’un simple salon

Selon les organisateurs, Meet Your School est bien « plus qu’un simple salon ». Pour eux, l’événement propose une formule unique, commençant par une tournée de lycées de la capitale économique. Les lycéens marocains auront l’opportunité de découvrir les programmes d’études supérieures en anglais, rencontrer des représentants de prestigieux établissements, participer à des conférences, recevoir des conseils et explorer les opportunités qui s’offrent à eux.

De plus, les organisateurs souhaitent que Meet Your School soit un événement durable, et non une simple manifestation ponctuelle. Ils enregistreront un podcast vidéo avec les exposants, qui sera diffusé tout au long de l’année sur les réseaux sociaux les plus populaires auprès des jeunes, notamment Tik Tok et Instagram.

Ce podcast permettra aux établissements de bénéficier d’une visibilité durable et massive, mais surtout aux étudiants d’obtenir des informations à tout moment, autour de thèmes tels que « Études aux États-Unis : mode d’emploi » et « Faire des études bilingues : un avantage compétitif sur le marché du travail ? ».