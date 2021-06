Dans un entretien accordé à Telquel, l’ex capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, a annoncé qu’il vient de se faire livrer une maison à Marrakech, où il compte s’installer avec sa famille à court ou à moyen terme.



“J’ai énormément de projets au Maroc. J’ai envie de lancer une académie de haut niveau qui permette d’allier football et études. J’y ai réfléchi toute ma carrière, en voyant tous ces gamins jouer au ballon et si peu de Maghrébins dans les derniers carrés de Ligue des champions. Après, ça peut être une idée aussi de racheter et de restructurer un club marocain. Je vais passer les diplômes pour devenir agent, et peut-être aussi entraîneur”, a notamment déclaré le joueur en fin de contrat avec le club qatari d’Al Duhail.