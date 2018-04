Infomédiaire Maroc – Le stand de Mercedes tout aussi raffiné que la marque allemande elle-même, ne passe pas inaperçu au salon de l’automobile. En effet, on y voit à vu d’oeuil le le tout nouveau Mercedes-Benz CLS. Ce coupé à quatre portes, qui se négocie à partir de 920.000 DH, qui rappelons-le est déjà lancé sur le marché marocain.

Avec une silhouette caractérisée par sa fluidité, ainsi que des contours s’ouvrant vers le bas et sa proue inclinée vers l’avant, mais aussi par ses phares larges et bas et ses feux arrière en deux parties. parmi les points forts du véhicule, on cite notamment t les phares LED hautes performances, les jantes alliage 18 pouces avec monte mixte, l’écran média de 12,3 pouces l’assistant de franchissement de ligne, et l’assistant de limitation de vitesse.

Pour ce qui est de sa motorisation, celle-ci est entièrement nouvelle avec trois blocs à six cylindres notamment le CLS 350 « d 4MATIC » (210 kW/286 ch, 600 Nm), on retrouve aussi également le CLS 400 « d 4MATIC » (250 kW/340 ch, 700 Nm), et finalement le 450 « 4MATIC » (270 kW + 16 kW/367 ch + 22 ch).

Rédaction Infomédiaire