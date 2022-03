L’adjointe à la maire de Casablanca, Meriem Walhane a été réélue à l’unanimité, vendredi, Présidente de l’Association des Conseillères Communales de la région du grand Casablanca. Mme Walhane a été réélue lors d’une réunion, tenue en présence des chefs des groupes de partis représentant le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM), le parti de l’Istiqlal (PI) et l’Union constitutionnelle (UC), ainsi que des représentants du Partis du progrès et du socialisme (PPS) et du Front des forces démocratiques (FFD).

Pour rappel, l’Association des Conseillères Communales de la région du Grand Casablanca a pour objectif d’apporter sa contribution au sein des communes, et de qualifier la conseillère communale en matière de conduite des actions de développement, afin qu’elle puisse assumer son rôle dans le développement de la commune à laquelle elle appartient et de s’acquitter efficacement de son rôle politique..