Le Conseil d’Administration de Sonasid s’est réuni le 16 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Saïd Elhadi, pour arrêter les comptes de l’exercice 2022. Le chiffre d’affaires social de Sonasid s’établit à 4,851 MDH en 2022, en croissance de 10 % par rapport à 2021.

L’EBITDA se situe à 303 MDH en 2022, en progression de 1 % par rapport à l’année précédente et représente 6 % du chiffre d’affaires annuel. La bonne exécution du programme stratégique, axé sur le renforcement de la compétitivité, l’optimisation des coûts fixes et le développement de nouveaux relais de croissance, a ainsi permis de maîtriser l’impact de la contraction du marché de la construction.

Le résultat financier ressort à -21 MDH en 2022 contre +11 MDH en 2021, impacté par la forte volatilité du taux de change durant l’exercice. Le résultat net social s’élève ainsi à 121 MDH en 2022, en recul de -29 MDH par rapport à l’année précédente.

Le résultat net part du groupe se situe à 86 MDH, en recul de -22 MDH par rapport à 2021 en raison de la baisse des volumes et d’un impact non récurrent lié à la réévaluation de l’ensemble des actifs et passifs d’impôts différés (selon la norme IAS12) dans le cadre de la hausse de l’impôt sur les sociétés prévue par la loi de finances 2023.

Sonasid conserve une structure bilancielle solide avec une trésorerie excédentaire (y compris les titres et valeurs de placement) de 852 MDH.

Les investissements réalisés à fin décembre 2022 s’élèvent à 142 MDH, en progression de 65 % par rapport à 2021, et ont porté sur le renforcement de l’excellence opérationnelle et le lancement de la production de la fibre d’acier, un nouveau produit à forte valeur ajoutée.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale des Actionnaires la distribution d’un dividende de 30 DH par action, au titre de l’exercice 2022.

Sonasid est engagée dans la promotion d’un modèle économique durable visant à tirer profit des nouvelles opportunités de croissance par le lancement de produits et services innovants ainsi que par la consolidation de son leadership régional en matière de production d’aciers à faible empreinte carbone.