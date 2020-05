De fortes rafales de vent de niveau orange et des averses orageuses localement fortes intéresseront mercredi et jeudi plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mercredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, de fortes rafales de vent (75 à 90 Km/h) concerneront mercredi de 11h à 24h les provinces de Azilal, Safi, Ifrane, El Jadida, El Hajeb, Al-Haouz, Khemisset, Casablanca, Rabat, Essaouira, Mohammedia, Nouasseur, Youssoufia, Berrechid, Benslimane, Beni-Mellal, Boulemane et Taza, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Elles concerneront également Taourirt, Taounate, Skhirat-Temara, Jerada, Khouribga, Rhamna, Settat, Salé, Sidi Bennour, Chichaoua, Sefrou, Guercif, Fès, Fquih Bensaleh, Kelaa des Sraghna, Médiouna, Marrakech, Meknès, Moulay Yaacoub, Oujda-Angad, Figuig, Midelt et Ouarzazate. Des rafales de vent assez fortes (60 à 70 km/h) intéresseront, durant la même validité, les provinces de Taroudant, Tata, Guelmim, Tiznit, Chefchaouen, Ouezzane, Sidi Kacem, Khénifra, Zagora, Errachidia et Tinghir, a relevé la DMN.

Ces rafales sont prévues le jeudi sur les plaines nord et centre, les reliefs et sur le sud-est et pourront dépasser 70 Km/h sur la région de Rhamna et Tensift.

Des averses orageuses localement fortes (niveau orange) sont attendues, du mercredi à 16h au jeudi à 06h, dans les provinces d’Azilal, Al Haouz, Béni Mellal, Khénifra, Ifrane, Sefrou, Taza, Boulemane, Guercif, Taourirt, Nador, Berkane, Driouech et Oujda.

Le même phénomène intéressera, jeudi de 00h à 10h, les provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Larache, Safi et Essaouira.

Ces averses seront accompagnées par des rafales de vent et de la grêle par endroits, a ajouté la Direction de la météorologie nationale, notant que des averses modérées par moments sont prévues cette après-midi et la soirée sur les provinces d’El Jadida, Safi, Rabat-salé, Fès, El Hajeb et Khemisset.