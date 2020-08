Un temps chaud est prévu de lundi à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie.







Ainsi, des températures oscillant entre 45°C et 48°C sont attendues de lundi à jeudi à Taroudant, Tan-Tan, Esmara, Assa-Zag, Tarfaya et Laâyoune, a indiqué la Direction dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange.







Durant la même validité, Agadir-Idda-Outanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Errachidia, Zagora, Tata, Boujdour Oued-Eddahab, Aousserd, Fqih Ben Saleh, Khouribga, Béni Mellal, Khénifra, kelaa des Sraghna, Rhamna, Marrakech, Chichaoua, Settat, Youssoufia, Khémisset, Taounat, Fès, Meknès et Moulay Yaacoub connaîtront des températures allant de 40°C à 45°C, précise le bulletin.







Des températures variant de 40°C à 44°C sont prévues le mercredi et le jeudi à Taza, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Benslimane, Berrechid,Sidi Bennour, El Jadida (Intérieur) et Safi (Intérieur), selon la même source.





Par ailleurs, des averses orageuses localement modérées sont prévues ce dimanche entre 14H et 22H sur les provinces de Midelt, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Khénifra et Tinghir, a fait savoir la direction, ajoutant que ce phénomène sera accompagné par endroits par des rafales sous orage et de la grêle.