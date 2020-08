Le groupe Marjane a pris la décision de fermer pour quelques heures deux de ses hypermarchés à Marrakech. Cette mesure a été prise dans le cadre de la campagne de test à grande échelle qu’il a lancé le 1er août à titre préventif.

En effet, en ces moments où l’épidémie est en recrudescence, le groupe Marjane fait reposer sa stratégie de lutte contre la pandémie sur un programme volontariste et généralisé de dépistage de ses collaborateurs qu’il a lancé début août, et qu’il finance. Le groupe a réalisé une campagne préventive de plus de 10 000 tests PCR pour ses collaborateurs, en priorisant les villes définies comme sensibles par les autorités. Les collaborateurs d’un magasin sont exhaustivement testés afin d’identifier les cas positifs que nous savons maintenant être pour la plupart asymptomatiques. Suite à ces premiers tests, la conduite de tests supplémentaires ou la mise en place de mesures peuvent mener jusqu’à la décision de fermer au public provisoirement un magasin, pour le rouvrir dans les meilleures conditions sanitaires.

« Le test est un instrument barrière qui permet, en isolant les cas positifs, d’empêcher la diffusion du virus. Nous devons contribuer à limiter la propagation de la pandémie dans la société et garantir à nos collaborateurs et nos clients les meilleures conditions sanitaires. Nous avons donc décidé d’utiliser massivement et volontairement les tests PCR. Plus de 10 000 tests du 1er au 20 août, c’est conséquent… Mais d’autres encore devront suivre régulièrement dans le cadre de cette lutte que tout le pays mène mais qui concerne les grandes surfaces de manière particulière… Avec des femmes et des hommes à qui je rends un hommage sincère pour ce qu’ils réalisent tous les jours en ces temps très singuliers. » – Azami Ayoub, PDG du groupe Marjane.