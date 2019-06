Le Directeur de la Météorologie nationale, Omar Chafki, a été élu, à Genève, membre du Conseil exécutif de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) pour un mandat de quatre ans. Chafki a été élu par acclamation lors du 18ème Congrès météorologique mondial.

Le conseil exécutif de l’OMM applique les décisions du Congrès. Il coordonne les programmes, gère le budget, examine les résolutions et recommandations des conseils régionaux et des commissions techniques, se prononce sur la suite à leur donner, étudie toute question se rapportant à la météorologie internationale et aux disciplines connexes et émet des recommandations à cet égard.

Cette élection reflète, selon Chafki, la confiance dont jouit le Maroc parmi les pays membres de l’OMM et traduit le rôle qu’il joue dans le domaine d’observation, d’analyse et d’étude météorologique et climatologique à l’échelle continentale.

Il a indiqué, dans une déclaration, que cette élection témoigne de l’engagement du Maroc en faveur des questions de lutte contre les changements climatiques et du développement durable sur l’échiquier international et africain.

Il a relevé, dans ce sens, que le Maroc continuera à oeuvrer en concertation avec les pays africains siégeant au sein du Conseil Exécutif pour contribuer aux efforts entrepris par l’OMM dans les différents domaines relevant de ses compétences, d’autant plus que le Maroc a une contribution importante, connue et reconnue dans le domaine météorologique notamment en Afrique.

Outre Chafki, le Maroc est représenté à ce congrès par une délégation comprenant la Cheffe de division de développement, coopération et qualité à la Météorologie nationale, Fatma Zahra Bensaid, en plus de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève, Omar Zniber et du ministre-conseiller à la mission permanente du Royaume à Genève, Abderrahim Ait Slimane.

Lors de ce Congrès, les 193 Etats membres ont élu l’Allemand Gerhard Adrian au poste de président de l’OMM. De son côté, le Finlandais Petteri Taalas a été reconduit au poste de secrétaire général.

Le dix-huitième Congrès météorologique mondial, qui se tient du 3 au 14 juin au Centre international de conférences de Genève (CICG), est consacré à l’examen de plusieurs résolutions, portant sur des sujets clés ayant trait notamment au Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020-2030.

Conformément au plan stratégique, le Congrès envisage une réforme fondamentale des structures de gouvernance de l’OMM. La réforme vise à coordonner les systèmes d’observation et de gestion des données, à normaliser les observations et les mesures, à mettre en place des mécanismes de collaboration avec des partenaires hors de la communauté de l’OMM et à harmoniser les services afin d’étayer la prise de décisions et d’optimiser les bénéfices socio-économiques.