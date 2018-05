Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a procédé, samedi dernier à Rabat, à l’inauguration d’un Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux, un projet solidaire favorisant l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et la scolarisation de la petite enfance.

Porté par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ce projet est le 1er du genre au Royaume.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de l’ordre de 12 millions de dirhams et construit sur un terrain de 3 400 m2, le nouvel établissement comporte 2 grandes crèches pédagogiques abritant des salles de cours (petite, moyenne et grande section), d’éducation sensorielle et motrice, de jeux et de repos, une bibliothèque, des aires de jeux plein-air, ainsi que des salles de formation pour les éducateurs du préscolaires et pour les auxiliaires de la petite enfance, de formation des éducateurs spécialisés, d’informatique, de langues et de cours pratiques pour les aides de vie sociale.

