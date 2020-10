L’inquiétude perdure dans les rangs de Miami, au lendemain de la défaite (116-98) contre les Lakers en ouverture de la finale NBA: Goran Dragic, blessé au pied gauche, et Bam Adebayo, touché aux cervicales, sont annoncés incertains pour le match N.2, vendredi.



La franchise de Florida a confirmé jeudi que Dragic a été victime d’une aponévrose plantaire et précisé qu’Adebayo souffrait d’une tension cervicale selon une IRM (Imagerie par résonance magnétique) passée en matinée, les plaçant dans la liste des joueurs incertains. La veille, des douleurs à une épaule avaient été évoquées pour le pivot.



“C’est une blessure différente de celle qu’il a déjà eue à l’épaule, donc c’était évident de dresser une comparaison à chaud. Le fait est que j’ai beaucoup d’incertitude pour deux titulaires”, a indiqué l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, en conférence de presse.



Si Dragic venait à ne pas jouer, le talentueux Tyler Herro démarrerait probablement et l’autre rookie Kendrick Nunn, qui avait un peu disparu des radars depuis la reprise, aurait la possibilité de confirmer son excellent dernier quart-temps du 1er match au cours duquel il a inscrit 14 de ses 18 points.