L’encours total brut de crédit des 11 associations du micro-crédit s’est établi à 8,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 en hausse de 1,8% par rapport à l’année précédente, ressort-il de la troisième édition du rapport annuel de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF).

Il en découle un encours moyen de crédits avoisinant 10.000 dirhams en 2021, contre 9.000 dirhams en 2020, indique ce rapport élaboré par le ministère de l’Économie et des Finances et Bank-Al Maghrib, précisant que plus de 97% des crédits sont distribués par les 4 plus grandes associations.

Les crédits sont essentiellement destinés à la microentreprise (78% contre 83% en 2020) suivi de l’habitat social (14,3% contre 12% en 2020), quant aux crédits en milieu urbain, ils représentent 68% contre 70% l’an passé. La part des prêts individuels s’est située à 87% en 2021, précise la même source.

Pour sa part, le total bilan des 11 associations s’est situé à 9 MMDH en 2021 contre 8,6 MMDH en 2020, soit une hausse de 5%.

Le réseau des associations du micro-crédit s’est établi à 1.687 points de vente à fin décembre 2021, en baisse de 4,7% (1770 points de vente en 2020). Cette baisse reflète un processus de digitalisation des process de crédit et d’optimisation des coûts, dans un contexte marqué par les effets de la crise pandémique.

Selon ce rapport, le nombre des clients des associations de micro-crédit ressort à 837 mille clients, en hausse de 3,3%, dont 47% sont des femmes.

L’encours des créances en souffrance a enregistré une hausse significative de 25,3%, en atteignant 843 MDH en 2021, soit un taux de risque de 10,3%, contre 8,3% une année plus tôt.

Ces créances sont couvertes par des provisions à hauteur de 48% contre 64% en 2020, en lien avec le traitement dérogatoire temporaire accordé par BAM jusqu’à fin décembre 2022.