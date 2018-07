Infomédiaire Maroc – Microsoft a nommé Ibrahim Youssry au poste de Directeur Général Régional pour Microsoft MEA Multi Country Cluster (MCC) (Groupe Multipays).

Cette nouvelle filiale couvre la totalité du continent africain (exception faite de l’Afrique du Sud et de l’Égypte), les îles de l’Océan Indien, ainsi que la région du Levant et le Pakistan. Youssry vient enrichir ce poste avec plus de trente ans d’expérience professionnelle et de connaissance de l’industrie.

En effet, avant de rejoindre Microsoft en 2007, il a travaillé pour des organisations multinationales dans différents secteurs dont Aramco, GUPCO et Schlumberger dans l’industrie du pétrole et du gaz, ainsi que Gemalto et Orascom ‘‘Djezzy’’ dans l’univers des télécoms.

Rédaction Infomédiaire