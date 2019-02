Leader dans l’intégration des technologies Microsoft au Maroc et en France depuis plus de 10 ans, Nelite fusionne avec la société Exakis, Pure Player Microsoft également depuis plus de 18 ans et filiale du groupe français Magellan Partners.

Avec plus de 500 collaborateurs ce nouvel ensemble dénommé ExakisNelite devient ainsi le premier partenaire pure-player Microsoft au Maroc et en France, avec de fortes ambitions de développement en Europe mais aussi en Afrique du nord.

Créée en 2001, Exakis, leader dans l’intégration des solutions Microsoft en France, fait partie du groupe Magellan Partners. Cette ETI française délivre du Conseil en Organisation, mais également en Système d’Information avec des activités IT spécialisées.

Grâce à ce rapprochement ExakisNelite offrira le meilleur de l’expertise, mais aussi un éventail complet d’offres techniques, fonctionnelles et collaboratives sur les plateformes Microsoft : du Cloud Azure aux environnements utilisateurs, de la sécurisation des SI aux outils collaboratifs et aux nouveaux usages, de la maîtrise des Data aux algorithmes de l’Intelligence Artificielle et du développement d’applications mobiles à la gestion des objets connectés.

En outre, le nouvel ensemble proposera l’offre la plus complète sur le marché et s’appuiera sur un plan commercial ambitieux sur l’ensemble des territoires du groupe pour renforcer sa position.

« Ce regroupement nous donne une capacité hors normes à fournir des solutions métiers et technologiques puissantes et innovantes à nos clients tout en disposant d’un accès privilégié au réseau Microsoft. Exakis et Nelite vont tirer profit de leur grande complémentarité commerciale, de gestion, d’opérations et surtout d’expertises pour préparer les enjeux de demain : accélération de la transformation digitale, cyber sécurité, Intelligence Artificielle, IoT, data, transformation vers le cloud Azure … Le tout animé par un engagement fort de nos collaborateurs à fournir une grande valeur dans les solutions conçues pour nos clients », précise Didier Zeitoun, Président fondateur du Groupe Magellan Partners.

Renforcer l’expertise Cloud et Sécurité Microsoft avec une adoption massive du Cloud public et hybride par les entreprises, le succès de Microsoft dans ce domaine et le besoin croissant de sécuriser leurs données, l’offre Cloud et Sécurité Microsoft demeure plus que jamais un vecteur de développement structurant pour les activités du nouvel ensemble.

« L’évolution permanente et le succès des offres Cloud Microsoft couplée à la complémentarité des compétences ExakisNelite nous permettent de relever les nouveaux défis de transformation de nos clients », indique Thierry Rolland, Directeur Général Exakis.

Les expertises d’Exakis et de Nelite sur les technologies Microsoft s’illustrent notamment par la récente nomination au titre de Partenaire de l’année Azure d’Exakis et de Vice-champion du monde Sécurité & Conformité de Nelite. Il convient de rappeler que la filiale marocaine de Nelite a été élue trois fois consécutivement meilleur partenaire de l’année par Microsoft au Maroc.

« Exakis et Nelite allient le meilleur niveau d’expertise en privilégiant la proximité client. Les deux sociétés partagent une même culture d’entreprise, construite autour des individus et de l’innovation, ce qui positionne ExakisNelite comme un acteur essentiel face aux enjeux technologiques et métiers de demain. » ajoute Maxence Censier, Directeur Général de Nelite.

« Le projet industriel ambitieux porté par le groupe Magellan avec le rapprochement de ces deux Pure Player Microsoft que sont Exakis et Nelite va permettre d’apporter aux clients Nord Africains et d’Afrique Subsaharienne de nouvelles expertises locales et de nouveaux centres de services dédiés aux dernières technologies Microsoft » a indiqué, pour sa part, Jean-Christophe Boyer, Directeur Général de Nelite North Africa.

Le groupe Magellan Partners regroupe aujourd’hui 1 000 consultants et vise un CA de 125 millions d’euros. ExakisNelite affiche un chiffre d’affaires 2018 proforma de 65 millions d’euros et compte 500 collaborateurs en France, Suisse, Maroc et en Bulgarie. Il est d’ores et déjà prévu de recruter 150 consultants en 2019 pour le nouvel ensemble ExakisNelite. ExakisNelite disposera de tous les atouts humains et financiers pour développer ses activités sur les nouvelles solutions de Machine Learning, de services cognitifs et de chatbots, de réalités mixtes / Hololens et d’innovation avec Microsoft.

IM