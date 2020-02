Quelque 73 973 tentatives de migration irrégulière ont été avortées en 2019 par le Maroc et 208 réseaux de trafic démantelés, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière menée par le Royaume, indique une source au ministère de l’Intérieur.

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, le Royaume du Maroc a continué, en 2019, à déployer des efforts d’envergure notamment en terme de démantèlement des réseaux de trafic des migrants et d’avortement des tentatives de migration irrégulière, souligne la même source, ajoutant que ces efforts soutenus ont également porté sur des actions de prévention et d’assistance des victimes et personnes vulnérables, couronnés par le sauvetage en mer de 19.554 migrants irréguliers.

Ces résultats significatifs, précise-t-on, dénotent le rôle central du Royaume et sa contribution majeure en terme de sécurité régionale.

Le Royaume du Maroc assume sa pleine responsabilité en matière de gestion migratoire solidaire et œuvre avec ses partenaires pour l’ancrage concret du principe de la responsabilité partagée, relève la même source.