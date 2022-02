IBM annonce aujourd’hui la nouvelle nomination de Mimoun Ouchaou en tant que Directeur Général et responsable de la technologie pour IBM Maroc, succedant à Hassan Bahej, qui a été nommé Directeur Général de Teal Technology Services, une coentreprise IBM-OCP.

Ouchaou sera responsable de la gestion des activités commerciales générales d’IBM au Maroc, en plus de son rôle de renforcer notre leadership technologique, d’accroître les affaires et développer nos relations clients.

Alors que nos activités sont orientées vers le Cloud et l’AI, Mimoun Ouchaou jouera un rôle clé dans la promotion de la demande croissante pour l’expertise et les capacités d’IBM dans le cloud hybride, les données, l’automatisation et la sécurité dans la région », a déclaré Saad Toma, Directeur Général d’IBM au Moyen-Orient et en Afrique. » J’aimerais remercier également Hassan Bahej pour son leadership et son engagement à diriger l’entreprise IBM au Maroc et lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle mission.

Ouchaou a cumulé plus de 19 ans d’expérience au sein d’IMB au niveau national et international, ayant travaillé au Royaume-Uni et aux États-Unis et occupé différents postes de vente et de leadership au Maroc.

« En tirant parti des services d’intelligence d’IBM et des solutions de cloud hybrides, de l’expertise en conseil et de nos partenaires de l’écosystème, nous pouvons accélérer les expérience de transformation digitale de nos clients », a déclaré Mimoun Ouchaou.

Les deux annonces ont pris effet immédiatement.