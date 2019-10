Le ministère de l’Énergie, des mines et du développement durable a indiqué, lundi, avoir procédé à la réalisation de six cartes géologiques dans le Haut Atlas Oriental, régions de l’Oriental et de Draa-Tafilalet (provinces de Figuig et de Midelt), nourri par la volonté de dynamiser et de mettre en valeur le secteur minier.

Dans un communiqué, le ministère explique avoir porté le choix sur la région du Haut Atlas Oriental, réputée par ses substances métalliques à l’image du plomb et du zinc dans la zone de Bou Dahar et Bou Arhous, du fer et du cuivre dans la zone d’Imi n’Tourza, du manganèse à Bouarfa, du cuivre à Oumjrane-Bou Nahas et de la Barytine à Boumaiz, ainsi que ses roches et minéraux industrielles, mais qui restent sous-explorés.

La mise en œuvre de ce projet, qui a nécessité un budget de 9.779.040 DH, a été confiée à un groupement maroco-italien, pour la réalisation d’une campagne de cartographie géologique sur une superficie de 3.750 km2, correspondant aux feuilles topographiques régulières au 1/50 000ème d’Ait Krojmane, Gourama, Galb At Tour, Ait Wazag, Mazzer et Tamaslamt.