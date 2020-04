Le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a annoncé avoir lancé un bureau d’ordre numérique des correspondances administratives en vue de limiter les déplacements des citoyens et d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Selon un communiqué du ministère, l’adoption de ce service numérique, développé par l’Agence de développement du digital (ADD) s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la circulaire du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration relative aux services digitaux des correspondances administratives.

Le ministère a, dans ce sens, appelé l’ensemble des usagers et des institutions à considérer cette mesure comme étant le principal et l’unique moyen pour les correspondances administratives adressées au ministère, et ce en accédant au portail du bureau d’ordre numérique des correspondances administratives, en utilisant le lien suivant : https://courrier.gov.ma/virtualbo/.