Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, le Conseil a procédé au renouvellement des nominations, au niveau du Secrétariat Général du gouvernement, de Mourad El Fadil en tant que directeur des études et des recherches juridiques, d’Ahmed El Zajari directeur de la législation et de la réglementation, d’Abderrahim Mounaâm en tant que directeur des associations et de Mohamed Réda Aamar en tant que directeur des professions réglementées et des ordres professionnels.

Concernant le ministère l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique – département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -, Tabyaoui Abdelmoumen a été nommé directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) de Berrechid (Université Hassan 1er de Settat) et Najib Hajoui au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Settat (Université Hassan 1er de Settat).

Il a été également procédé à la nomination, au niveau du ministère délégué auprès du Chef de gouvernement chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, d’Abdellilah Ibaya au poste de directeur des ressources et des affaires juridiques et des systèmes d’information, au niveau du ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et de l’Eau, de Omar Chafqi au poste de directeur des prévisions météorologiques nationales, et au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts – Département de l’Agriculture -, de Nouredine Kassa au poste de directeur du centre régional d’investissement agricole de Souss-Massa.

S’agissant du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable – département de l’énergie et des mines -, Abderrahim Dinar a été nommé en tant que directeur de la Centrale d’achat et de développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig.

Et au niveau du ministère de la culture et de la communication – département de la culture -, Mohamed El Ferrane a été nommé au poste de directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.

