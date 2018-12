Infomédiaire Maroc – La Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), section régionale de Marrakech-Safi, a tenu jeudi, son Assemblée générale ordinaire et élective, marquée par l’élection de Youssef Mouhyi et Hassan Debbarh, respectivement aux postes de président régional et vice-président général régional pour le mandat 2018/2021.

A cette occasion, Mouhyi et Debbarh, qui composaient le seul binôme en lice, ont tenu à remercier les membres de la CGEM Marrakech-Safi pour leur confiance, tout en émettant le voeux d’être à la hauteur de cette lourde mission et cette grande responsabilité en vue de répondre aux attentes des membres de la Confédération et d’atteindre tous les objectifs escomptés pour le rayonnement de la région.

Ils ont aussi exprimé leurs vifs remerciements aux membres du bureau régional sortant, tout en se félicitant des réalisations accomplies durant leur mandat afin de permettre à la région de Marrakech-Safi, si dynamique et si riche par son énorme potentiel, d’occuper la place qui lui échoit au sein du tissu économique national.

Mouhyi, qui a également présenté les nouveaux membres du bureau régional de la CGEM Marrakech-Safi, a décliné les principaux axes du programme de la dite section pour le mandat 2018-2021, qui vise, entre autres, à relancer le secteur privé régional et la dynamique de confiance pour et par l’investissement, à positionner la CGEM Marrakech-Safi comme l’acteur « incontournable » dans l’accompagnement du développement du secteur privé, à travers notamment le renforcement de l’image de la Confédération comme porte-drapeau du secteur privé, à améliorer avec les responsables régionaux et de manière tangible « l’offre Marrakech Safi » sur tous les fronts, à apporter un soutien volontariste à la PME/TPE et aux startups, et à recentrer le dialogue social en tant que clé de compétitivité des entreprises.

Ce programme vise notamment à faire profiter les entreprises des nouveaux relais de croissance (économie numérique et digitalisation, Afrique, économie verte et économie bleue), et à concevoir des solutions sectorielles et territoriales spécifiques couvrant tous les secteurs stratégiques de la région (artisanat, tourisme, industrie et services), a-t-il dit.

Mouhyi et Debbarh se sont aussi engagés, à travers ce programme de travail, à focaliser et à concentrer leur action autour de la personne de l’entrepreneur, tout en soulignant l’impératif de la mise à niveau continue pour chaque dirigeant d’entreprise dans ce monde en perpétuel changement, d’autant plus que la formation et l’amélioration des capacités et des compétences des dirigeants constituent la pierre angulaire des entreprises.

Ils ont notamment réitéré leur ferme engagement, durant leur mandat, à se mobiliser aux côtés de tous les entrepreneurs marocains ou étrangers opérant dans le milieu rural ou en ville, quel que soit la taille de leurs projets.

L’Assemblée générale ordinaire a été marquée par la présentation du rapport moral et de la situation financière de la CGEM Marrakech-Safi au titre de l’exercice 2017-2018, respectivement par le Président régional sortant Mohammed Adel Bouhaja et la trésorière Badia Bitar.

Dans un mot à cette occasion, Bouhaja a affirmé que la mandature 2016-2018 a été marquée par de nombreuses réalisations et concrétisations et par plusieurs chantiers ouverts dans le cadre d’une vision claire, concertée et partagée en vue notamment du renforcement de la nouvelle dynamique de développement territorial et régional, de la promotion de l’attractivité de la région Marrakech-Safi et de son développement en termes d’investissements, de coopération et d’amélioration du climat des affaires, du soutien et de l’accompagnement des TPME régionales et du rapprochement avec les entreprises des provinces de la région.

Rédaction Infomédiaire