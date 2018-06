Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, au niveau du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, Amal Raghay été nommée à la tête de la direction du Travail, alors qu’au ministère de la Santé, Abdekarim Daoudi a été nommé au poste de directeur du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Oujda, Aziz Tahtah à la tête de la direction des Equipements et de la Maintenance et Abdelouahab Belmadani à la tête de la direction de la Planification et des Ressources financières.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), Mohamed Ouakrim a été nommé au poste de directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées d’Agadir (Université Ibn Zohr), Abdelali Idar au poste de directeur de l’Institut des sciences du sport à Settat (Université Hassan I), Abdessadek Sadqi au poste de directeur de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Settat (Université Hassan I), Jamal Naja au poste de doyen de la Faculté des sciences et techniques de Settat (Université Hassan I) et Khadija El Hariri au poste de directrice de l’Ecole normale supérieure de Marrakech (Université Cadi Ayyad).

Au ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelaati Qaimi a été nommé directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Oued Noun, et Abdellah Ismaili au poste de directeur des Affaires techniques et des Relations avec la profession.

Au niveau du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, Hassan Ouhouyou a été nommé directeur des relations avec le Parlement et Seloua Al Kabiti directrice des relations avec la société civile.

Du côté du ministère de la Culture et de la Communication (département de la Culture), Mohamed Ben Yaakoub a été nommé à la tête de la direction des Arts, et au ministère de l’Economie et des Finances, Nizar Nasr a été nommé à la tête de la direction de la Prévention et du Contentieux au sein de l’Administration des Douanes et Impôts indirects.

Rédaction Infomédiaire