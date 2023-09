Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui a effectué lundi à Casablanca une visite à des établissements universitaires relevant de l’université Hassan II (UH2C), et ce, à l’occasion de la rentrée universitaire 2023-2024.

Dans une allocution, Miraoui a d’emblée assuré que cette rentrée universitaire marquée cette année par la mise en œuvre du plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI-2030), se déroule sous de bons auspices, saluant les efforts déployés par les présidents des universités, les doyens et les directeurs des établissements universitaires en faveur du succès de cette rentrée universitaire.

Des efforts qui sont à même de redorer le blason de l’université marocaine, surtout les établissements à accès ouvert, a-t-il souligné, avant de noter que l’université fait la part belle aujourd’hui aux compétences transversales et aux langues inscrites dans le cadre de la formation et la nouvelle architecture pédagogique conçue lors des deux dernières années et ce, dans l’objectif de renforcer la résilience des étudiants et aussi de consolider les fondements des compétences transversales.

Et d’affirmer que le plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation vise tout justement à renforcer les compétences linguistiques et personnelles des étudiants de manière à leur permettre de faire face aux immenses défis posés, notamment ceux en rapport avec l’intelligence artificielle.

Il a, sur ce registre, formé le vœu que ce plan qui nécessite une mutualisation des efforts de l’ensemble des intervenants, puisse permettre au pays de former un capital humain à la hauteur des grandes transformations et des défis que connaît le monde.

De son côté, le président de l’université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug a donné un exposé sur les nouveautés de la réforme ainsi que les mesures prises à l’occasion de cette rentrée universitaire, faisant état d’une offre pédagogique riche et innovante qui se décline en 135 filières de nouvelle génération dont 14 parcours d’excellence enseignés dans neuf centres d’excellence, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du cycle de la licence dans les établissements à accès ouvert.

Des filières, a-t-il précisé, qui concernent 49 domaines de connaissance de nouvelle génération dont quatre parcours d’excellence dans les lettres et les sciences humaines, 50 filières de nouvelles génération dont 9 parcours d’excellence dans les sciences juridiques, économiques et administratives, outre 37 filières de nouvelle génération dont un parcours d’excellence dans les sciences et la technologie.

Cela étant précisé, il a tenu à souligner que cette rentrée universitaire est marquée par d’intenses préparatifs pour la conception et la programmation d’unités des langues et de »powers skills » destinées à valoriser le diplôme des lauréats.

Les 18 établissements de l’UH2C offrent diverses formations en cycle de Licence. Dans les établissements à accès ouvert, cette université propose une offre de 135 filières en Licence dont 14 parcours d’excellence. Quant aux établissements à accès régulé, elle dispense une offre diversifiée de diplômes en ingénierie, sciences et techniques et sciences de la santé. Ces mêmes établissements offrent également des parcours de Licence : 17 Licences Professionnelles, 7 Licences en Éducation, 11 Licences en Sciences et Techniques.

Les établissements relevant de l’UH2C offrent diverses formations en cycle de master et diplômes d’études Bac + 5. Il s’agit de plus de 170 cycles : 88 Masters, 41 Masters Spécialisés, 7 Masters en Sciences et Techniques, 31 Cycles d’Ingénieur, 8 Diplômes de l’ENCG et un Diplôme de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design.