Après l’acquisition des laboratoires KPH, Steripharma et Somapharma, Dislog Group Health Care consolide sa position sur le marché des dispositifs médicaux et prend le contrôle de 100% des actions de la société Africare.

Nacer Tazi, fondateur d’Africare, reste toutefois aux commandes de la société et rejoint le top management de Dislog Group Health Care.

Créée en 2015, Africare est une société spécialisée dans la fabrication, l’importation et la distribution de dispositifs médicaux de type consommable auprès des établissements de santé au Maroc.

La société offre une large gamme de produits, notamment des dispositifs médicaux pour l’incontinence adulte, l’anesthésie-réanimation, les sutures chirurgicales, le consommable d’hospitalisation et les équipements de protection individuelle.

Africare distribue plusieurs gammes sous sa marque propre – We Care – et représente plusieurs partenaires internationaux de renom : AMD, RVENT, DEMETECH …. Depuis sa création, AFRICARE s’est distinguée par la qualité de ses produits et l’excellence de son service.

Nacer Tazi, fondateur d’Africare, apporte à cette acquisition une expérience de 20 ans notamment en tant que banquier d’affaires, où il a occupé le poste de Partner, Managing Director Corporate Finance chez CFG Bank puis en tant qu’entrepreneur. Sa passion pour l’entrepreneuriat et son engagement envers le secteur de la santé ont été les moteurs de la création et du succès continu d’Africare.

Cette acquisition ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour Africare et renforce son engagement envers la qualité, l’innovation et le service à la clientèle. Les clients et partenaires peuvent s’attendre à une transition en douceur, avec l’assurance que l’engagement d’Africare envers la qualité et l’excellence demeurera inchangé.

À noter que la transaction sera finalisée après la réalisation des formalités administratives d’usage notamment celle de l’obtention des autorisations du Conseil de la Concurrence.

Pour cette opération, Dislog Group Health Care a été accompagné par Rachid Hilmi Law Firm sur la partie juridique, cabinet Mohamed Boughaleb sur la partie financière. De son côté, Africare a été accompagnée par Maitre Ali Filali pour la partie juridique et par la banque d’affaires Fintrust Capital (représentée par Moncef Benzakour) sur la partie financière.