Le Groupe Scolaire La Résidence (GSR) a inauguré ce jour sa nouvelle école primaire Casa-Anfa, homologuée et inscrite dans le réseau des écoles homologuées par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE). Au cœur du nouveau projet urbain Casa Anfa et à proximité de la tour CFC, l’école se veut ouverte sur toutes les cultures, offrant un projet pédagogique bâti autour de l’épanouissement de l’élève et de son bien être dans espace d’apprentissage hors du commun. Ouverte depuis septembre 2018, elle accueille des élèves de la petite section jusqu’à la sixième.

Pleinement inscrite dans la vision du GSR, qui propose depuis 1982 un projet éducatif centré sur les valeurs de citoyenneté et d’humanisme, permettant aux élèves de s’approprier leur culture tout en privilégiant une ouverture internationale, l’école offre un modèle d’enseignement innovant et écoresponsable. Reposant sur les valeurs du système éducatif français, et invitant les plus jeunes à la découverte de langue arabe de la langue anglaise et d’autres langues il met à la portée des enfants un programme complet de formations dédiées au développement de leur savoir et des compétences douces. Les usages numériques constituent par ailleurs un élément essentiel de l’action pédagogique, et ce, tout au long du parcours scolaire.

Soucieuse du bien-être des enfants, l’école Casa-Anfa innove également avec une approche qui répond aux besoins spécifiques des élèves et respecte leur rythme d’apprentissage. Par le biais d’activités périscolaires variées, d’un suivi dynamique et personnalisé, et d’aménagements éducatifs agréables, l’établissement vise la réussite de tous. Il bénéficie pour ce faire d’un Plan de Formation Interne (PFI) et, en tant que partenaire de l’AEFE, du Plan de Formation Continue des Personnels (PFCP), qui garantissent tous deux l’expertise d’enseignants confirmés.

Les espaces de l’école ont en outre été pensés pour favoriser l’épanouissement de chacun. Des locaux modernes et adaptés stimulent la recherche documentaire (médiathèque), l’initiation aux sciences (pôle scientifique) ou encore les activités sportives (gymnasium et piscine couverte semi-olympique) et artistiques (salle polyvalente). Des espaces de mutualisation (salle de restauration, salle de repos, salle d’animations) sont par ailleurs intégrées à l’établissement, tandis que des locaux et un ensemble d’équipements « connectés » invitent les élèves à adopter les nouvelles technologies : tableaux blancs interactifs dans toutes les salles de classes, salles informatiques, laboratoires de langues, connexions Wi-Fi dans les espaces communs, etc. Un service de restauration avec des repas équilibrés et une offre de garderie complètent ce dispositif qui place l’élève au cœur de l’école.

Avec ses toits et murs végétalisés, Casa-Anfa est également la première école au Maroc lauréate du concours international « Green Awards 2018 ». Son environnement, constitué d’espaces verts, et ses infrastructures, optimisées pour une empreinte carbone réduite, répondent à la démarche écoresponsable de GSR et font de l’école Casa-Anfa un établissement pilote en matière de développement durable.

Commentant l’ouverture de l’école primaire Casa-Anfa, Nawal Hefiri, directrice générale de GSR, a déclaré :

« Ce nouvel établissement porte un projet éducatif innovant et exigeant, qui capitalise sur une expérience de plus de 35 ans dans l’enseignement au Maroc. Avec l’école Casa-Anfa, nous offrons des conditions originales en donnant l’opportunité aux enfants d’évoluer dans un environnement binational et biculturel, qui est une source d’enrichissement mutuel. Tout en préservant l’identité de chacun, et en établissant un équilibre entre les cultures marocaine et française, nous sensibilisons aussi les élèves aux grandes problématiques du monde, en particulier la réflexion sur un développement durable et responsable. »

