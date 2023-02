L’appel à candidatures pour la deuxième édition du Mobile Film Festival Africa vient d’être lancé, ont annoncé les organisateurs, faisant savoir que l’humoriste, comédien et réalisateur franco-marocain, Gad Elmaleh présidera le jury de cette édition.

Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 4 avril 2023, ont-ils précisé sur le site web du festival, indiquant que seuls les jeunes réalisateurs vivant sur le continent africain sont concernés.

Les candidats sont appelés à soumettre des films d’une minute, filmés à l’aide d’un téléphone portable, dans les langues et dialectes de leur choix, via le site web : www.mobilefilmfestival.africa

En tout, 50 films d’une minute, filmés avec un téléphone portable, seront sélectionnés et diffusés en ligne du 3 au 31 mai 2023, souligne la même source, notant que la remise des prix aura lieu le 8 juin au cinéma Renaissance de Rabat.

Cette édition sera marquée par la remise de 9 prix à savoir: le Grand Prix Africa, le Grand Prix Maroc, le Prix du Film Francophone, le Prix ACP – UE Culture, le Prix du scénario, le Prix de la réalisatrice, le Prix du film documentaire et le Prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur.

Présidé par Gad Elmaleh, le jury de cette 2ème édition sera composé de Samia Akariou, Sofia Alaoui, Françoise Ellong Gomez, Rafiki Fariala et Fibby Kioria.

Tenue dans le cadre de la célébration de « Rabat, capitale africaine de la culture » pour l’année 2022, cette édition est initiée en partenariat notamment avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (UCLGA).