Infomédiaire – Maroc En accord avec les nouveaux usages du mobile et l’évolution fulgurante de ce marché, BMCE Bank élargit la palette de ses services digitaux et s’aligne aux besoins de ses clients pour proposer de nouvelles solutions innovantes à la fois accessibles et utiles.

Toujours connectée à son environnement et en phase avec sa démarche d’innovation, BMCE Bank lance le nouveau service mobile payment ‘‘DabaPay’’. Une solution de portefeuille virtuel, adossée à un compte bancaire, à un compte de paiement ou à une carte prépayée, permettant de réaliser différentes opérations bancaires sécurisées, pratiques et rapides.

Dans le but d’offrir une expérience client optimale et réussie, la solution mobile ‘‘DabaPay’’ de BMCE Bank, permet de faire des opérations de transfert d’argent instantané & en toute sécurité; de versement d’une somme d’argent via différents canaux ; de retrait d’argent sans carte bancaire sur l’un des 800 guichets automatiques de BMCE Bank et enfin, de consultation de solde du compte et de téléchargement des relevés des opérations réalisées.

Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients, BMCE Bank traduit ainsi son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à son écosystème.

Rédaction Infomédiaire