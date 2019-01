Infomédiaire Maroc – EMOB, entreprise de solutions de mobilité propres et durables, vient d’être lancée en marge de la Formula E tenue à Marrakech le 12 Janvier 2019. Joint-venture portée par Allianz SE et Imperium Holding, EMOB a pour ambition de faire de Marrakech la plus importante plateforme africaine dédiée à l’industrie de la mobilité durable.

Lutter contre les effets de la pollution causée par les 1 500 000 véhicules à deux et trois roues en circulation au Maroc, dont 240 000 rien que sur la ville de Marrakech. Telle est la mission que s’est assignée EMOB, entreprise de solutions propres et durables.

« Le potentiel du Maroc est immense. Il y a plus de possibilités d’innovation dans les pays émergents tels que le Maroc. Les problèmes et contraintes réglementaires sont moins nombreux et la population est plus jeune », déclare d’emblée Jean-Marc Pailhol, Directeur Market Management et Distribution d’Allianz SE.

Une Afrique plus verte, à partir du Maroc

EMOB, une joint-venture portée par l’opérateur industriel local IMPRERIUM HOLDING et Allianz SE, un leader mondial de l’assurance, a pour ambition de faire de Marrakech la plus importante plateforme africaine dédiée à l’industrie de la mobilité durable. « Nous souhaitons ouvrir la voie à un Maroc plus vert en construisant un puissant écosystème intégré, agile et rapide grâce à des partenariats locaux et internationaux », annonce Mohamed El Baroudi, Directeur Général d’EMOB.

Comme premier jalon de la concrétisation de son ambition, EMOB introduit pour la première fois au Maroc une large panoplie de véhicules électriques à deux et trois roues de la marque YADEA, spécialiste français de la conception des engins électriques et filiale du géant chinois NORINCO. A ce titre, une première commande de 1.200 unités a déjà été effectuée auprès du constructeur.

Des prix extrêmement compétitifs – en comparaison à ceux des véhicules à combustion sont proposés pour encourager l’adoption de ce nouveau mode de transport propre. En juillet 2019, l’entreprise prévoit d’ouvrir le premier showroom dédié à la commercialisation des motos électriques YADEA au Maroc. Des partenariats de distribution sont également prévus avec des enseignes sur tout le Royaume.

En parallèle, EMOB lancera des offres Flotte dédiées aux particuliers et aux administrations publiques.

Assurance et prévention : Des atouts majeurs pour EMOB

Pour assurer ces véhicules, Allianz SE, l’un des porteurs du projet, a développé une offre Etude de la faisabilité de l’introduction de la mobilité électrique, Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

Assurancielle complète et exclusive à travers sa filiale Allianz Maroc. « C’est la première assurance du genre au Maroc pour des motos de petite cylindrée », précise Joerg Weber, Directeur Général d’Allianz Maroc. Au-delà de l’assurance de la Responsabilité Civile, l’offre propose la couverture des dommages résultant d’un accident ou d’une collision, des risques incendie et vol, mais aussi, la protection des passagers. Elle couvre non seulement le véhicule, mais peut être également étendue à sa batterie.

La tarification se veut adaptée aux différents usages, à savoir, les véhicules destinés au grand public, la flotte entreprise et la flotte en location. Les conducteurs de ces véhicules ‘’Nouvelle Génération’’ se voient également proposer une solution de prévention par un autre partenaire d’EMOB : Casky.

Il s’agit d’un appareil connecté à greffer sur le casque de l'utilisateur pour le renforcement de la sécurité et l’automatisation de l’alerte des autorités et de la famille en cas d’accident. « Notre appareil est équipé d’une fonctionnalité de géolocalisation précise qui permet d’avoir de l’aide à tout moment », explique Abid Khirani, fondateur de Casky.

Des partenariats locaux pour accélérer le déploiement

EMOB a noué un partenariat avec Medina Bike, le premier système de partage de vélos officiel au Maroc pour introduire les motos dans le paysage urbain de Marrakech et les rendre plus accessibles à la population locale. Ce partenariat prévoit la mise en place d’un réseau exclusif de location en libre-service de scooters, entièrement écologique. 74 motos électriques seront d’abord déployées dès Avril 2019 sur 15 stations au niveau des points à haute affluence, proches des universités et des centres commerciaux.

Il est à noter qu’EMOB et la Région de Marrakech-Safi ont signé un mémorandum d’entente pour le déploiement des deux roues électriques dans la ville ocre. L’objectif étant de mettre en circulation plus de 20. 000 motos dans un délai de 2 à 3 ans.

A cet effet, les Autorités Locales envisagent les actions suivantes :

– Amender le règlement en faveur de réduction de l’utilisation des moteurs à combustion dans la vieille ville de Marrakech.

– Encourager les administrations à passer aux deux roues électriques.

– Financer l’installation de bornes de charge électriques dans la ville.

– Encourager l’achat et la location grâce à des subventions.

Enfin, des solutions de financement spécifiques ont été conçues en collaboration avec Eqdom, filiale de Société Générale, avec des offres adaptées à tous les utilisateurs.

De l’exploration au changement

En 2017, l’association Emerging Business Foundation (EBF), présidée par Hamza El Baroudi a organisé un Hackathon en réponse à la sollicitation de la ville de Marrakech pour encourager les initiatives de développement de la mobilité durable. La manifestation a connu la participation de plusieurs entreprises locales et de startups et a abouti à la signature de conventions de financement pour les projets les plus porteurs.

L’année dernière, en marge de la Formule E à Marrakech, Allianz a initié une série de micro-conférences dans le cadre de son programme d’exploration international portant sur l’avenir de la mobilité.

Ces conférences ont permis d’approfondir davantage les pistes de réflexion explorées lors du Hackathon.

La rencontre entre EBF et Allianz SE autour d’une ambition commune, à savoir, la construction d’un nouvel écosystème marocain d’e-mobilité, a abouti à la création d’EMOB.

IM