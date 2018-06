Infomédiaire Maroc – La 11ème édition du Festival International de Mode en Afrique (FIMA) coïncide avec les 20 ans d’existence de cette manifestation unique en son genre. Et pour célébrer cet anniversaire, le grand rendez-vous de la mode se déroulera pour la 1ère fois au Maroc, plus précisément à Dakhla, du 21 au 24 novembre.

1er investisseur africain en Afrique de l’Ouest et 2ème à l’échelle du continent, le Maroc est un partenaire de choix pour le FIMA, qu’il accompagne et dont il appuie les actions depuis ses 1ères heures en 1998, dans le désert du Ténéré. Le Maroc est à ce titre l’un des 1ers pays africains à avoir compris la portée économique du FIMA et son rôle intégrateur.

C’est dans ce contexte riche de symboles et d’espoirs pour l’Afrique, dans le magnifique cadre qu’offrent Dakhla et sa région, que se déroulera le prochain FIMA. Un environnement idéal pour célébrer et rendre hommage à la créativité artistique et culturelle du continent mais aussi pour consolider le processus d’intégration et de coopération Sud-Sud, en ligne avec la devise de la manifestation : ‘‘Paix, Culture et Développement’’.

