La chaîne de magasins de vêtements Zara, filiale du groupe espagnol de la confection textile Inditex, s’est inspirée du Maroc pour sa collection printemps-été 2019, a indiqué le responsable de la campagne marketing de cette chaîne, Steven Meisel.

Pour cette nouvelle collection, le géant de la fast-fashion a puisé son inspiration dans les couleurs typiques des dunes, des couchers de soleil et du désert du Maroc, explique le responsable, cité par les médias, notant que cette collection porte sur des modèles aux tons naturels (sable et blanc cassé) et ocre qui se mêlent aux couleurs rouges, dans une sorte de combinaison pure et estivale.

Ornée d’accessoires, dont des turbans, des sandales en cuir, des pantoufles, d’énormes boucles d’oreilles et des ceintures dorées, cette collection évoque la chaleur et la tranquillité de l’été et fête la paix du désert marocain, ajoute M. Meisel.

Pour sa collection printemps-été 2018, Zara s’était inspirée également du Maroc et plus précisément de la ville de Marrakech, à travers ses couleurs ocres, ses paysages uniques et son architecture exceptionnelle.

Plusieurs noms de la mode internationale ont puisé leur inspiration au Maroc, très souvent à Marrakech, mais aussi des couleurs bleues typiques de Chefchaouen ou encore celles rougeâtres du désert.