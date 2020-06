Dans le cadre de la dynamique participative engagée par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, ESCA Ecole de Management organise le Vendredi 26 juin à 17 h 00, une conférence sur le profil et compétences des leaders dont a besoin le Maroc dans l’avenir : Former les dirigeants de 2035.

Le Maroc œuvre à construire un nouveau modèle de développement, dans lequel les dirigeants feront face à de nouveaux défis, et devront faire porter et mobiliser autour des projets de développement. La crise sanitaire mondiale rend ce sujet encore plus crucial, compte tenu de la nature des complexités à gérer.

Comment former les leaders de 2035 ? De quel portefeuille de compétences devons-nous équiper les futurs leaders pour contribuer à améliorer l’entreprise et la société ? Et, en définitive, quelle élite managériale et entrepreneuriale souhaitons-nous pour le Maroc à l’horizon 2035 ?

Toutes ces questions seront traitées lors de cette conférence, qui réunira un panel de haut niveau.

L’ouverture de la conférence se fera par Mohammed FIKRAT Membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement

Les intervenants seront :

Ahmed Reda CHAMI Président du Conseil Economique, Social et Environnemental

Samira KHAMLICHI Présidente Directrice Générale de Wafacash, Membre du Conseil Stratégique de ESCA Ecole de Management

Mouna LEBNIOURY Directrice Générale de Bank Al Yousr et Alumni de ESCA Ecole de Management

Abdellatif KOMAT Doyen de la faculté de Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Université de Hassan II – Casablanca

Ali HAMMANI Directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Rabat

Majid K. El GHAIB Directeur du Groupe de recherche Innovation Sociale & Développement Durable de ESCA Ecole de Management

La modération sera assurée par Nabil ADEL Directeur du Groupe de recherche Géopolitique et Géoéconomie de ESCA Ecole de Management.

Thami GHORFI Président de ESCA Ecole de Management interviendra en conclusion pour mettre en exergue le rôle des institutions d’enseignement supérieur et des Grandes Ecoles marocaines en particulier.

Pour vous inscrire à cette conférence, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZmL6ngoQTt6DN5L58YyvNg