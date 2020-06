Avec cette crise sanitaire mondiale et sans précèdent, nous sommes aujourd’hui tous contraints de traiter différemment des situations d’une grande complexité, en faisant évoluer nos pratiques, et nos réflexions. Les entreprises font dorénavant face à de nouveaux défis dans les contextes africains ; environnement international incertain, crise économique inédite, nécessité d’accélération pour répondre aux besoins des consommateurs africains…

Dans ce cadre, ESCA Ecole de Management organise une rencontre d’exception, le 9 juin 2020 de 16h00 à 17h30, autour de la thématique « How Business Schools are shaping leaders for the Post-COVID-19 era in Africa »

Cette rencontre en ligne verra la participation d’un panel de grande qualité. En effet, pour la première fois, 4 doyens des plus grandes Business Schools en Afrique, toutes accréditées AACSB, seront réunis :

Enase Okonedo, doyenne de Lagos Business School, au Nigeria

Sherif Kamel, doyen de la Business School de l’Université Américaine du Caire et Président du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Américaine en Égypte

Piet Naudé, doyen de la Business School de l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud

Thami Ghorfi, Président de ESCA Ecole de Management, Casablanca – Maroc.

Cette rencontre mettra en lumière l’importance du rôle des Business Schools en Afrique à l’ère post-COVID-19. Comment continuer à innover et travailler ensemble pour aider à construire l’avenir ? Quelles seront les compétences indispensables aux managers et aux dirigeants pour cette décennie ? Comment va évoluer le leadership dont ont besoin les entreprises dans les différentes régions en Afrique ?

Ce webinaire sera modéré par le Dr Majid El Ghaib, Enseignant Chercheur à ESCA Ecole de Management.

A propos de ESCA Ecole de Management

Créée en 1992, ESCA est une institution académique d’excellence, reconnue par l’Etat, qui s’est toujours distinguée par son engagement à servir les entreprises au Maroc.

En formation initiale comme en formation continue, ESCA propose une large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience qui contribue à les transformer, révéler leurs talents, exprimer leur leadership pour devenir des managers de haut niveau.

ESCA est la seule école accréditée AACSB au Maroc et en Afrique francophone. Elle est classée 1ère au Maroc et 3ème en Afrique par le classement international des Business Schools Eduniversal 2019, et a aussi été la seule école dans la région à décrocher cette année « 4 palmes d’excellence » du même organisme.

L’école forme chaque année plus de 1000 étudiants et participants de 30 nationalités différentes. Elle compte un réseau de plus de 4.000 lauréats à travers le monde.

ESCA est également membre de 4 organisations internationales visant à promouvoir l’éducation et l’excellence académique en Afrique et à l’international (AACSB, AABS, EFMD, GBSN).