Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a dévoilé, jeudi, sa contribution au chantier de réflexion autour du nouveau modèle de développement, un rapport de 155 pages, fruit d’un large processus de concertation et d’une démarche participative, avec 58 acteurs et parties auditionnés et plus de 5.800 citoyens sondés.

A travers ce rapport, le CESE entend donner une lecture des limites qui peuvent expliquer « l’essoufflement » du modèle actuel, proposer les grands choix du nouveau modèle, tout en préconisant une liste non-exhaustive d’actions de portée stratégique, concrètes et complémentaires aux mesures prévues par les institutions publiques concernées.

Le rapport capitalise sur les travaux de différents acteurs institutionnels ayant traité de ce sujet, y compris les précédents rapports et avis publiés par le CESE. Il met en exergue également les conclusions des débats ayant émaillé les auditions et ateliers organisés par le groupe de travail chargé de l’élaboration de la contribution du CESE au nouveau modèle de développement.

Dans sa présentation de ce rapport, le CESE souligne que ce document a été réalisé selon une approche réaliste et ambitieuse, en tenant compte des changements rapides et forts de la société et des mutations économiques, sociales, technologiques et environnementales à l’œuvre à l’échelle internationale.

Il y rappelle également que cette contribution s’inscrit dans la dynamique suscitée par le discours de SM le Roi Mohammed VI appelant à repenser le modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays.

Sur la base de l’analyse du modèle de développement actuel et de ses insuffisances, le CESE a pu identifier les faiblesses structurelles qui empêchent la concrétisation de l’ambition collective pour proposer une série de recommandations à même d’adresser ces faiblesses.

Il recommande à cet effet d’adopter et de concrétiser de nouvelles inflexions à travers neuf grands choix qui définiront le nouveau modèle de développement et permettront d’atteindre l’ambition collective selon une approche méthodique et participative.

Ces choix, selon le CESE, devront promouvoir l’individu et renforcer ses capacités pour libérer les énergies, favoriser la participation au développement des populations les plus exclues, consacrer la solidarité avec les démunis et les générations futures et donner de la visibilité et de créer les conditions de la bonne exécution des réformes.

Pour donner corps à ces grands choix, le Conseil propose plus de 180 actions concrètes dont la mise en œuvre pourrait se faire de manière accélérée sur les 5 prochaines années en assurant les réallocations budgétaires nécessaires, et surtout en suscitant une forte mobilisation qui permettra de dépasser les résistances au changement.