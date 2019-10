A l’occasion du 20ème anniversaire de Mogador Hotels & Resorts, le pôle hôtelier de Ynna Holding met en œuvre plusieurs projets de rénovation et de mise à niveau.

La chaîne hôtelière créée par feu Miloud Châabi en 1999 détient 12 hôtels dans 5 destinations (Marrakech, Casablanca, Essaouira, Tanger et Agadir), avec une capacité de 2 838 chambres et suites, et un palais des congrès de 5 000 places assises à Marrakech.

L’investissement dédié à la rénovation est de 200 millions de dirhams (MDH). D’autres projets dits innovants seront lancés début 2020 pour améliorer la notoriété de la chaîne.

Le groupe consacrera également un budget assez important pour la mise à niveau du capital humain. En somme, 12 MDH seront dédiés à la formation, la fidélisation et la valorisation du collaborateur.

L’efficacité énergétique est aussi une préoccupation de l’hôtelier, qui veut installer des chaufferies en énergie bio-masse et solaire thermique. Le budget dédié à cette opération est de 80 MDH.

En outre, le groupe a entamé une opération de transformation digitale pour un budget de 5 MDH. L’objectif est d’améliorer l’expérience client.