Mohamed Joudar a été élu, samedi à Casablanca, nouveau Secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), poste auquel avaient candidaté quatre membres du parti pour succéder au SG sortant, Mohamed Sajid.

Joudar a été élu à l’unanimité suite au retrait des trois autres candidats en lice (Lahcen Abyaba, Chaoui Belassal et Mohamed Bensaidi) et ce, lors du 6e Congrès de l’UC tenu sous le signe « L’UC: Renouvellement et continuité ».

Par ailleurs, Lahcen Abyaba a été élu vice-Secrétaire général de l’UC, alors que Chaoui Belassal a été reconduit en tant que président du Conseil national du parti.

A cette occasion, Joudar a exprimé ses remerciements aux congressistes pour la confiance qu’ils ont placé en lui.

« Aujourd’hui je succède à une grande figure de l’UC », a-t-il notamment dit, mettant l’accent sur les efforts consentis par Sajid tout au long de son mandat à la tête du parti et également comme maire de la ville de Casablanca.

Le signe de ce congrès se compose de deux mots clés à savoir le renouvellement et la continuité a dit Joudar soulignant qu’il s’agit du renouvèlement des compétences et des énergies au sein du parti et la continuité conformément à l’esprit mis en place par les fondateurs du parti.

Pour sa part Sajid a félicité son successeur. Il a indiqué qu’il s’agit d’un moment singulier puisque Joudar a été élu à l’unanimité, exprimant sa confiance en le futur car le parti dispose de compétences, d’hommes et de femmes qui sauront renforcer préserver cette formation politique.

IL a de même met l’accent sur l’importance d’accompagner la dynamique des grands chantiers lancés par SM le Roi Mohammed VI dans tous les domaines.

A l’issue des travaux de cette première journée, Joudar a annoncé que les congressistes lui ont délégué la mission de présenter la liste du bureau politique devant le conseil national.

Le programme de cette première journée a porté sur l’approbation des rapports moral et financier, la présentation de la charte politique, l’examen des amendements au statut, et le renouvellement des instances du parti.

La deuxième journée sera consacrée à la réunion du Conseil national (édition Abderrahim Bouâbid), la mise en place des commissions et la présentation du projet du règlement intérieur du parti.