Réunis le mardi 6 juin à Casablanca en Assemblée Générale Elective, les membres de l’association professionnelle des industries céramique (APIC) ont élu à l’unanimité Mohammed Lacham en tant que Président.

L’APIC a été créée en 1980 et regroupe 11 sociétés industrielles opérant dans le secteur de fabrication de carreaux en céramique et de sanitaire. Un secteur qui emploie directement plus de 6.000 personnes et réalise plus de 3,5 milliards de dirhams de chiffre d’affaires pour un investissement de 200 millions de dirhams chaque année.

« Il est essentiel de construire des bases fortes pour une industrie efficace, profitable et durable afin de proposer au client marocain un produit de qualité qui répond aux normes internationales et ainsi faire face au marché de l’import qui aujourd’hui représente une menace », déclare Mohammed Lacham. Pour cela, il entend s’appuyer sur le soutien et l’engagement sans faille de l’ensemble des producteurs et du Ministère de tutelle qui joue aujourd’hui un rôle majeur dans la promotion du « Made in Morocco ».

Ingénieur de formation, Mohammed Lacham a occupé le poste de Directeur Général de la société Afrique Câbles, filiale d’Ynna Holding, spécialisée dans la production des batteries de la marque « Electra ». Grâce à son travail acharné, la société est devenue leader sur le marché marocain. Il a été nommé aussitôt à l’unanimité, par les experts nationaux de l’industrie et la construction automobile, à la tête de l’AMICA. Sa vision stratégique globale, et son leadership lui ont valu sa nomination en tant que Directeur Général de Super Cérame en 2020 par les actionnaires de Ynna Holding.

À l’issue de l’assemblée, l’ensemble des membres de l’APIC ont rendu hommage au président sortant, Mohsine Lazrak pour ses efforts et pour son implication durant ses mandats.