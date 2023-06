La société « CFG Finance SARL » a été enregistrée auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), en vue d’exercer les activités de conseil en investissement financier (CIF), relevant de la catégorie n°2 prévue à l’article 2 de la circulaire de l’AMMC n°01/20 relative aux CIF.

Parmi ces activités, le conseil et l’assistance en matière de gestion financière et d’ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l’épargne et le conseil à l’occasion des opérations d’appel public à l’épargne, précise l’AMMC.

Il s’agit également du conseil des sociétés en matière d’introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction.