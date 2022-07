L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a tenu, mercredi à Rabat, son Conseil d’administration, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence des administrateurs et membres du Conseil d’administration et des représentants des établissements partenaires, a été consacrée à l’examen des réalisations techniques et financières de l’exercice 2021 et des principaux programmes de l’année 2022 menés par l’ONSSA.

Intervenant en ouverture de cette réunion, M. Sadiki a rappelé le rôle très important joué par l’ONSSA en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, évoquant dans ce sens la place et le positionnement institutionnel primordial dont jouit l’organisme au niveau national.

« L’ONSSA couvre un large éventail de domaines d’intervention, dont les chaînes de financement des marchés nationaux et l’export et l’import des produits agricoles et de la pêche maritime, entre autres », a-t-il indiqué, mettant en avant les autres missions qui lui sont confiées, dont notamment le contrôle et le suivi des médicaments vétérinaires.

« Depuis sa création, cet organisme s’efforce constamment à s’améliorer en termes de gouvernance, d’efficience et de modernisation de ses services, à travers notamment l’adoption de nouvelles technologies », a fait observer Sadiki, soulignant les efforts déployés par l’ONSSA afin d’adapter sa structure en fonction des besoins territoriaux et des objectifs de la régionalisation avancée.

La sécurité sanitaire constitue pour le Maroc la première phase pour ouvrir de nouveaux marchés à l’échelle internationale, a-t-il soutenu, notant qu’elle est la base de toute relation de coopération avec les différents pays dans le domaine agricole.

De son côté, le directeur général de l’ONSSA, Abdellah Janati, a présenté l’état d’avancement des principaux programmes de préservation du patrimoine animal et végétal (vaccination, identification animale, lutte contre les maladies végétales, etc.) et de certains chantiers prioritaires.

Il a également mentionné, dans son exposé, les avancées en matière d’utilisation des nouvelles technologies et de digitalisation de certains processus.

Les membres du Conseil d’administration ont, par ailleurs, pris connaissance des réalisations financières et en termes de gouvernance, ainsi que des principaux indicateurs de performance qui sont en constante évolution.

Au terme de cette réunion, les différents intervenants ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’ONSSA aux niveaux central, régional et provincial pour la qualité de leur travail et pour leur bonne coopération avec les différents partenaires institutionnels ou privés.