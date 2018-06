Infomédiaire Maroc – A 7 jours du match d’ouverture de la Coupe du Monde de Russie, la FIFA met en vente, ce vendredi à partir de 23h00 heure de Moscou (20h00 au Maroc), plus de 100 000 tickets.

Conformément à la structure des ventes de billets et aux efforts de la FIFA pour rendre le plus de billets possible directement aux fans de football, plus de 100 000 tickets, auparavant réservés à d’autres groupes de la FIFA, seront, désormais, disponibles sur FIFA.com et attribués selon le principe du 1er arrivé, 1er servi, indique un communiqué de la FIFA.

Ces ventes de billets concernent tous les matches et comprennent les billets de catégorie 4, qui sont exclusivement réservés aux résidents russes, pour les matchs sélectionnés. Il est conseillé aux fans de passer leurs commandes dès la mise en vente des billets, car une forte demande est attendue et les billets risquent de se vendre très rapidement.

Rédaction Infomédiaire